Челябинск, 28 апреля, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Артиллерийский снаряд калибра 57 мм без взрывчатого вещества и взрывателя найден в одном из дворов Челябинска на улице Механизаторов, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Артиллерийский снаряд

Уточняется, что снаряд был обнаружен во время земляных работ под строительство бани. Он был изрядно проржавевшим.

Специалисты из группы разминирования ОМОН идентифицировали его как артиллерийский снаряд, не представляющий угрозы жизни и здоровью граждан.