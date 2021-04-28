Калининград, , 21:08 — REGNUM Два новых мотострелковых полка сформированы в Калининградской области, сообщает 28 апреля пресс-служба Балтийского флота.

В составе армейского корпуса Балтийского флота созданы два полка, командирам которых вручены исторические боевые знамена стрелковых полков Красной армии.

«В городе Гусеве Калининградской области командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса флота исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков, с которыми воины прославленных частей прошли всю Великую Отечественную войну», — сообщает пресс-служба Балтфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России сообщало о планах создания в Калининградской области новой мотострелковой дивизии. Не исключено, что новые полки войдут в состав этого соединения.

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