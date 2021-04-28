Рим, , 21:03 — REGNUM Итальянский апелляционный суд в среду, 28 апреля, признал невиновными двоих граждан, оказывавших «помощь» в совершении самоубийства.

Инцидент произошел в 2017 году в одной из больниц Швейцарии. Обвиненные не оспаривали, что помогли гражданину «уйти», но настаивали на том, что никакого преступления в их действиях не было.

Оба освобожденных гражданина назвали решение суда «историческим» и выразили надежду на скорое принятие поправок в закон, которые легализуют такого рода «помощь в уходе» тем, кто принимает данное решение в полном сознании и в процессе тяжелого заболевания.