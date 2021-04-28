Киев, 28 апреля, 2021, 21:02 — ИА Регнум. В Киеве вечером 28 апреля прошлое первое в истории независимой Украины шествие в честь создания дивизии СС «Галичина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бандеровец

В санкционированном властями мероприятии приняли участие порядка сотни человек, которые устроили шествие через центр столицы Украины. Активисты несли символику дивизии, а также современных украинских радикально-националистических подразделений.

В завершение шествия участники акции развернули огромный баннер с архивными фотографиями воинов дивизии СС «Галичина» и ее символикой. Также на майдане прошел импровизированный митинг.

Проведение акции сопровождала усиленная охрана силовиков, мероприятие прошло без инцидентов.

Ранее сегодня депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил в парламенте о «позорнейшем шествии фанатов эсэсовской дивизии «Галичина».

«Если это не героизация нацизма, то что тогда героизация? Чего не хватает, знамен со свастикой? Они будут», — отметил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года, под патронатом гитлеровской Германии и вошла в состав Waffen-SS вместе с другими национальными формированиями. История дивизии была не слишком долгой — уже в июне 1944 года на территории нынешней Львовской области она попала в окружение и потеряла более 70% личного состава.