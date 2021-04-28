Москва, , 21:10 — REGNUM Популярный блогер Даня Милохин поделился планами по открытию своего бизнеса. Он рассказал о своей идее на Радио Energy, где побывал в гостях 28 апреля.

«У меня есть идея открыть маникюрный салон для мужчин», — рассказал блогер. Милохин попросил слушателей предложить варианты названия для его салона.

Ранее Даня Милохин перекрасил свой автомобиль под цвет маникюра. Он опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото Mercedes-Maybach S класса в черном и розовом оттенках.

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