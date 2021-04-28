Мадрид, , 20:59 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, немецкий портал Bild рассказал об интересе мадридского «Реала» к нападающему «Айнтрахта» Андре Силва.

По данным источника, «Реал» готов заплатить 40 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер португальского форварда и отдать при этом взамен нападающего Луку Йовича, перешедшего в стан «сливочных» из «Айнтрахта» летом 2019 года. В таком случае немецкий клуб должен будет доплатить 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Андре Силва принял участие в 29 матчах и отличился в них 25 голами.

Вернувшийся в этом сезоне на правах аренды в «Айнтрахт», Лука Йович забил 4 гола в 16 матчах.