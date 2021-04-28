Рим, , 20:57 — REGNUM Уличные торговцы Рима в среду, 28 апреля, провели массовый митинг.

Они протестовали против новой экономической программы городских властей. По оценкам участников акции, под угрозой находятся 18 тысяч рабочих мест.

Мэр Рима Вирджиния Раджи в свою очередь выразила недовольство действиями «меньшинства» торговцев, которые, по ее оценке, злоупотребляют своим правом на протест и которые в ходе своих акций перекрывают движение в городе, не заботясь об интересах других жителей.