Женева, Швейцария, , 20:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 763 656 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 148 329 348 человек. Такие данные приводит 28 апреля апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 12 260 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 128 962.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 657 510 выявленных случаях заболевания и 11 152 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.