Ижевск, , 20:54 — REGNUM Школьники Удмуртии в период с 4 по 7 мая учиться не будут, им зададут домашние задания. К такому решению пришли в министерстве образования и науки Удмуртии в связи с объявлением дополнительных нерабочих дней.

Для учащихся 9 и 11 классов будут проводиться консультации для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Итоговое сочинения для выпускников школ состоится в дополнительный день 12 мая. ВПР (Всероссийская проверочная работа) будет перенесена на более поздний срок.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, детсады Воткинска и Сарапула будут работать в обычном режиме.

Обычный режим работы учреждений дополнительного образования будет установлен на усмотрение руководителя.

Студенты техникумов и училищ учиться не будут, исключения составят студенты старших курсов, для них режим будет установлен руководством учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России дни с 4 по 7 мая 2021 года будут нерабочими. Соответствующий указ подписал 23 апреля президент РФ Владимир Путин. В тексте документа говорится, что нерабочие дни объявлены для сохранения в России тенденции к сокращению распространения COVID-19 и с целью укрепления здоровья граждан.

Напомним, 1−3 мая и 8−10 мая в 2021 году являются нерабочими.