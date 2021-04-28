Магас, , 20:53 — REGNUM В Ингушетии сотрудники правоохранительных структур ликвидировали боевика, открывшего по ним огонь, сообщает 28 апреля информированный источник.

По предварительным данным, вечером 28 апреля на автодороге, проходящей по административной границе Ингушетии и Северной Осетии водитель автомобиля «Toyota Camry» оказал вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных структур, остановившим машину для досмотра.

В результате ответного огня силовиков он получил не совместимые с жизнью ранения и скончался.

Район инцидента оцеплен, проводится поиск вероятных пособников уничтоженного бандита.

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