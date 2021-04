Санта-Моника, США, , 20:53 — REGNUM Руководитель разработки The Last of Us Part II Нил Дракманн рассказал, что у студии Naughty Dog уже есть набросок сценария для триквела. Об этом 28 апреля сообщило издание IGN.

Дракманн написал этот набросок в соавторстве с Хэлли Гросс, однако игра может и не увидеть свет. По словам геймдизайнера, на создание проекта такого масштаба потребуется колоссальное количество времени и сил.

Напомним, The Last of Us Part II вышла в июне 2020 года. Игра была высоко оценена критиками, но получила смешанные отзывы от геймеров.

