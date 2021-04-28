Брюссель, , 20:53 — REGNUM Руководство Европейского союза не обладает рычагами влияния на SWIFT и не может отключить от него Россию, заявил 28 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте.

Боррель «SWIFT — это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции».

Он добавил, что и по газопроводу «Северный поток — 2» Брюссель не может принять радикальных антироссийских мер, поскольку «проект находится в ответственности частных компаний».

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Добавим, что по итогам сегодняшнего заседания Европарламента, посвящённого России, депутаты вынесут резолюцию. Боррель уже высказался по ряду вопросов, затронув и ситуацию на Украине.

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