Киев, , 20:49 — REGNUM Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины применил к оппозиционному телеканалу «НАШ» санкции — два предупреждения и два штрафа на общую сумму около 220 тыс. гривен (порядка 8 тыс. долларов).

Об этом ведомство сообщило сегодня, 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацсовет сообщает, что часть штрафных санкций введена за появление в эфире представителя ЛНР Родиона Мирошника, который «сделал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также ее конституционного строя». Еще один штраф наложен за наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в видеоролике телеканала.

Напомним, что после закрытия в феврале через санкции Совнацбеза Украины трех ведущих оппозиционных телеканалов страны «НАШ» стал главных выразителем оппозиционных настроений в эфире. В прошлом году телеканал получал предупреждение от регулятора из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина.