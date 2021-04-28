Рим, , 20:45 — REGNUM Все школьники Италии летом 2021 года получат возможность продолжать посещать школу в июле и августе, но это будет их правом, а не обязанностью, сообщили в министерстве образования в среду, 28 апреля.

Как сообщалось ранее, власти Италии выделили 510 млн евро на такую «продленку». Ученики смогут вместе с преподавателями посещать музеи, библиотеки, театры и спортивные площадки, а также общаться. Цель акции — ликвидировать пробел в «социализации», полученный в процессе многомесячного дистанционного обучения.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.