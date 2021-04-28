Токио, , 20:45 — REGNUM Суммарные продажи ролевых экшенов серии Nioh превысили отметку в пять миллионов копий. Об этом 28 апреля сообщается на официальном сайте франшизы.

При этом суммарные продажи второй части Nioh уже превысили отметку в два миллиона копий. В это число входят продажи как Nioh 2, так и Nioh 2 — The Complete Edition.

Напомним, релиз Nioh 2 состоялся в марте 2020 года. Игра была тепло принята как геймерами, так и критиками.

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