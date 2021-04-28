Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш назвала дату выхода новой песни. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте 28 апреля.

https://www.instagram.com/p/CONy3TDB5Yc/

Исполнительница пишет, что новый сингл называется Your Power. Премьера песни и клипа на неё состоится 29 апреля 2021 года.

Ранее Билли Айлиш сообщила дату выхода своего нового альбома Happier Than Ever. Он станет доступен для прослушивания 30 июля 2021 года.

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