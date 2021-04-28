Рим, , 20:41 — REGNUM Акция протеста работников авиакомпании «Алиталия» в Риме в среду, 28 апреля, завершилась столкновениями участников с полицией.

Часть улиц в центре города, в том числе в окрестностях дворца Киджи, где располагается итальянское правительство, были перекрыты, что вызвало значительные пробки во всем Риме.

Протестующие требовали немедленного принятия решения в отношении многолетних проблем авиакомпании, причем такого решения, которое позволит сохранить рабочие места.

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Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.