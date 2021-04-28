Париж, , 20:41 — REGNUM 28 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» столичный «Пари Сен-Жермен» встретит «Манчестер Сити» в рамках матча ½ финала Лиги Чемпионов по футболу 2020/21. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матче будет работать немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брихом. Помогать арбитру будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Первый матч параллельного полуфинала «Реал» — «Челси» завершился паритетом со счетом 1:1.

Всего «ПСЖ» и «Манчестер Сити» встречались три раза. Парижская команда ни разу не выходила победителем. За три матча дважды была ничья и один раз была зафиксирована победа «горожан».