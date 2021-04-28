Ижевск, , 20:40 — REGNUM В России по итогам января-марта текущего года число случаев краж средств с банковских счетов граждан увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца таких преступлений совершено 41,7 тыс., свидетельствуют материалы ежемесячного сборника о состоянии преступности Генпрокуратуры РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наиболее часто жертвами таких преступлений являются жители Удмуртии — здесь показатель составляет 54,4 при расчете на 100 тыс. населения. Второе место в России по указанному виду преступлений занимает Вологодская область — 51,5 на 100 тыс. населения, третье — Карелия с показателем 50 на 100 тыс. населения.

Также регион занял девятое место в России по числу зарегистрированных краж — 158,7 на 100 тыс. населения, замкнул десятку регионов с наибольшим числом случаев мошенничества — 74,4 на 100 тыс. населения.

В течение первого квартала в республике зарегистрировано 6,757 тыс. преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,9%. При этом предварительно расследовано 3,662 тыс. преступных деяния, что на 7,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа преступлений 2,136 тыс. составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, что на 10,6% больше, чем годом ранее. В структуре преступности в Удмуртии тяжкие и особо тяжкие преступления составляют долю в 31,6%.