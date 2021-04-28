Хельсинки, , 20:39 — REGNUM В Сети появился релизный трейлер экшен-игры Returnal. Его опубликовали 28 апреля на YouTube-канале PlayStation.

В ролике разработчики показали нарезку из сюжетных и геймплейных фрагментов игры. Они также напомнили, что релиз Returnal состоится уже 30 апреля 2021 года.

Напомним, что Returnal станет эксклюзивом консоли PlayStation 5. Выйдет ли она в будущем на других платформах — пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Expeditions: Rome геймеры смогут решить судьбу Древнего Рима