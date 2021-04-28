Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил в личном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным беспокойство по поводу наращивания российских войск у границ Украины. Об этом 28 апреля сообщает Reuters со ссылкой на слова американского посла в России Джона Салливана.

Посол добавил, что в дальнейшем США намерены решать вопросы такие вопросы через дипломатическое общение на высшем уровне, а не с помощью публичных ультиматумов.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который поддержали Соединенные Штаты Америки. Законно избранная украинская власть была свергнута. В марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. Данное решение на референдуме приняли жители полуострова. Киев не признает решение жителей Крымского полуострова и считает Крым «оккупированным». В этом США поддерживают Украину.