28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение организаторов чемпионата мира по шашкам в Польше убрать российские флаги прямо во время финальной игры.

Тимур Кондратьев, , 21:41 — REGNUM Решение организаторов убрать российский флаг со стола во время четвёртого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам между гражданкой России Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской вызвало шквал негативных комментариев в интернете. Граждане выразили своё отношение 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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»Провокации бесконечные. Самим-то не надоело?» — обращается Надия М.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с большой долей юмора. Люди считают крайне низким и смешным то, как поступили организаторы данного чемпионата.

«Так смешно было, когда поляки объяснили это тем, что шашечную федерацию могут исключить из WADA. Шашки, Карл, шашки могут исключить из антидопингового агентства!» — поделился своими эмоциями Roman P.

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Некоторые комментаторы оказались возмущены тем, что представители России и сама участница от нашей страны никак не отреагировали на произошедший унизительный шаг со стороны организаторов

«Надо было встать и уйти. Пусть WADA сама играет в такие шашки! Позор всем, кто допустил вытирание ног о нашу страну», — пишет Генрих Ф.

Часть людей убеждена, что руководство России делает недостаточно для того, чтобы не просто защитить интересы наших спортсменов, но и не отстаивает в полной мере честь и достоинство нашей страны.

«Если всё продолжиться в том же темпе, то скоро российским флагом будут задницу вытирать, а Россия так и будет выражать глубокое возмущение», — написал Игорь Л.

Слон и моська Wellcome Images

Ряд пользователей выступили с предложением, согласно которому следует оказать серьёзное воздействие на те страны, которые агрессивно настроены по отношению к Российской Федерации. Инструменты использовать необходимо все, в том числе и выход нашего государства из всех враждебных спортивных организаций мира.

«Не пора ли нам перекрыть им вентиль? Прекратить финансирование всех западных спортивных организаций и прочее. В шашки и с Китаем можно играть!» — отметил Андрей А.

«Нас будут унижать до бесконечности. Надо принять кардинальное решение и взять спортивную инициативу в свои руки. России надо выйти из всех международных спортивных организаций и бойкотировать все международные спортивные соревнования», — пишет Александр Б.

Шавки. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто выступил с предложением создать спортивную альтернативу внутри нашей страны. Люди уверены, что деньги руководству России следует вкладывать именно в это, а не в спонсирование зарубежных организаций.

«Пусть в России играют. Запретите выезд на соревнования, где нет нашего гимна и флага. Сделайте свои соревнования во время Олимпиады, с таким призовыми, что бы все ехали к нам, а не на Олимпиаду», — предлагает Миша М.

Напомним, 28 апреля организаторы убрали российский флаг со стола во время четвёртого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам между гражданкой России Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской.