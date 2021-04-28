Москва, , 20:34 — REGNUM Всем епархиям Русской православной церкви в преддверии Пасхи разослано циркулярное письмо о необходимости соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили 28 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

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«В связи с поступившей в преддверии праздника Святой Пасхи просьбой на имя святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой относительно сохранения в храмах противоэпидемических мер прошу вас, дорогие владыки, призвать настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумений монастырей вверенных вам епархий к соблюдению общеизвестных мер профилактики и, в частности, к соблюдению масочного режима, в том числе при совершении исповеди», — говорится в письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского.

Уточняется, что циркулярное письмо было направлено всем епархиальным иереям Российской Федерации.

Напомним, ранее сегодня в рабочей группе при патриархе сообщили, что по состоянию на 28 апреля COVID-19 переболел в общей сложности 4781 человек из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви, 153 человека скончались от заболевания, 53 клирика и монашествующих по всей стране продолжают проходить лечение.

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