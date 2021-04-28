Киев, , 20:34 — REGNUM В центре Киева поклонники дивизии СС «Галичина» провели «Марш вышиванок» в честь соединения, созданного нацистской Германией в 1943 году.

Участники мероприятия с националистическими флагами и плакатами, а также с эмблемами дивизии СС, прошли по центру столицы Украины от станции метро «Арсенальная» по улице Грушевского в сторону Майдана Незалежности.

Сопровождаемые немногочисленными полицейскими участники кричат нацистские лозунги и речевки.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была создана германскими оккупационными властями весной 1943 года во Львове. Дивизия «прославилась» карательными операциями против мирного населения и участием в военных преступлениях.

Летом 1944 года немецкое командование отправило дивизию на фронт, где она сразу же была разгромлена частями Красной Армии в районе города Броды.

В данный момент на Украине продвигают версию того, что «на самом деле» буквы СС означают словосочетание «сечевые стрельцы», а личный состав этого соединения «боролся с коммунистами и сталинским режимом».

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