28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили идею президента Украины провести переговоры с Россией по вопросу Донбасса на территории Ватикана.

Тимур Кондратьев, , 21:41 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Ватикан мог бы стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Люди выразили своё отношение 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Первый Ватиканский собор

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»Тупому объяснили уже, с кем ему надо по Донбассу переговоры вести. А он всё не унимается!» — отметила Екатерина Г.

Многие пользователи оказались по-настоящему раздражены новым безумным заявление президента Украины, который делает всё, чтобы увести вопрос обсуждения конфликта на Донбассе от самих жителей Донбасса.

«Им уже много раз говорили, что переговоры по Донбассу надо вести с представителями ДНР и ЛНР. Либо до них не доходит, либо при встрече они хотят сказать нашим: «Заберите, пожалуйста, себе», — вынес предположение Женя В.

Некоторые комментаторы считают крайне недальновидным заявление Зеленского, потому что лидерам двух многоконфессиональных, но исторически православных стран не стоит обсуждать свои вопросы на отчасти чужой католической земле.

«Идиот! Лидеры двух, по сути, православных стран, и встречаться в Ватикане? Что у них там на Украине курят?» — задаётся вопросом Валерий Ф.

Часть людей вообще не увидели логической связи в рассуждениях Зеленского, который почему-то посчитал Ватикан подходящим местом, чтобы решать вопросы относительно Донбасса.

«Причём здесь вообще Ватикан? А почему бы, в таком случае, тогда не выбрать Антарктиду?» — задаётся вопросом Юрий Т.

Интервью Владимира Зеленского газете La Repubblica President.gov.ua

Отдельные пользователи считают, что российский лидер Владимир Путин однозначно откажется от предложения своего украинского коллеги. Люди уверены, что президент России будет придерживаться своего же предложения Зеленскому, согласно которому тот должен приехать на переговоры в Москву.

«Ему же Путин русским языком сказал: «Малец, ты чьих будешь, чтобы к тебе куда-то ехать? Хочешь говорить, котомку в зубы и пулей в Москву, пока зовут, да на входе не забудь лапти снять, чтобы в Кремле ковры своим чернозёмом не замарал!» — написал Сергей Г.

Нашлись и те, кто предположил, что Зеленский делал ставку на то, что Путин в любом случае откажется от этого заявления. Он, считают люди, хочет продолжения конфликта на линии соприкосновения в Донбассе, и решать проблемы он не собирается.

«Ну, собственно, такие заявления, что типа давай встретимся на линии огня, и с украинской стороны, а теперь и в Ватикане, говорят лишь о том, что Зеленский и не планирует встречаться с Путиным. Но надо просто показать активность в этом вопросе», — пишет Валерий Ф.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что Ватикан мог бы стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу.