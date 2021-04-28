Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Благодаря платформе TikTok, песня Rasputin группы Boney M. попала в чарт Global Excl US. Об этом сообщает Billboard.

По данным издания, лондонский диджей Majestic сделал ремикс песни, которая «завирусилась» в TikTok и вошла в чарт Global Excl US. В период с 19 по 25 апреля 2021 года количество прослушиваний Rasputin на стриминговых сервисах выросло на 37% по сравнению с предыдущей неделей, что на 32% больше, чем неделей ранее.

ИА REGNUM напоминает, что композиция Rasputin была выпущена в 1978 году. В песне речь идёт о российском крестьянине Григории Распутине, неприязни к нему некоторых людей высшего общества, а также о его смерти.

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