Донецк, , 20:25 — REGNUM Очередное заседание Контактной группы состоится 19 мая, сообщили 28 апреля в МИД ДНР.

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Это заявление сделано по итогам заседания Контактной группы, которое сегодня, 28 апреля, завершилось. Нынешняя встреча в формате видеоконференции длилось свыше шести часов.

Накануне, 27 апреля, проходили переговоры в подгруппах Контактной группы — по безопасности, по политическим, по экономическим и по гуманитарным вопросам.

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