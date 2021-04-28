Милан, Италия, , 20:17 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере сообщил об интересе «Милана» к полузащитнику «Фейеноорда» Оркуну Кекчю.

По данным источника, итальянский клуб накануне встретился с представителями 20-летнего футболиста. Но информации об официальном трансферном предложении пока не поступало.

Тем не менее источник не исключает возможность перехода турецкого полузащитника в «Милан». Клуб из Роттердама испытывает финансовые трудности из-за чего может продать нескольких игроков для стабилизации ситуации.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Керчю принял участие в 18 матчах и отличился в них 3 (2+1) очками по системе «гол+пас».