Самара, , 20:16 — REGNUM 28 апреля в Самаре на стадионе «Самара Арена» состоялся матч 39-го тура ФНЛ 2020/21 «Крылья Советов» — «Торпедо» (Москва). Игра завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Забитые мячи: Денис Баланюк 19 — 0:1, Владислав Сарвели 40 — 1:1, Дмитрий Кабутов 41 — 2:1, Иван Сергеев 56 — 3:1, Владислав Сарвели 62 — 4:1, Андрей Евдокимов (автогол) 68 — 5:1.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков (Полуяхтов, 66'), Зеффан, Божин, Витюгов (Якуба, 20'), Ежов (Канунников, 75'), Алвес (Хади, 74'), Кабутов, Сарвели (Голенков, 66'), Сергеев.

«Торпедо»: Ботнар, Шоркин, Магаль, Самсонов, Евдокимов, Рязанцев, Дворецков (Лях, 68'), Кравчук (Корж, 73'), Нефтуллин, Лебеденко (Гордюшенко, 61'), Баланюк (Каплиаенко, 46').

«Крылья Советов», набрав 89 очков, укрепились на первой позиции в турнирной таблице ФНЛ. У самарской команды теперь 28 побед, 5 ничьих и 5 поражений. «Торпедо» с 68-ю очками идет четырьмя строчками ниже.