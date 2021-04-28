Ростов-на-Дону, , 20:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ходе несанкционированного митинга на одной из торговых площадок между работниками рынков и полицией произошли стычки, которые попали на видео. Очевидцы сообщают, что якобы был применён газовый баллончик.

Инцидент произошёл во время того, как торговцы предприняли попытку убрать бетонные блоки, которыми обнесены входы на рынки. Пришлось вмешаться полицейским, которые попытались пресечь действия работников рынка, пишет телеграм-канал Don Mash. Силовики попросили предпринимателей держать дистанцию.

По имеющимся данным, торговцы составили обращение на имя донского губернатора Василия Голубева. Следующий сбор намечен на утро 29 апреля.

ИА REGNUM сообщало, что несколько рынков, работающие на окраине Ростова-на-Дону в течение нескольких десятилетий, планируется закрыть. После ареста главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко здесь прошли масштабные рейды. Из шести рынков разрешено возобновить работу только одной торговой площадке. Остальным торговцам предлагают организовать свою деятельность в других местах. Однако предприниматели выступают против.

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