Иваново, , 20:06 — REGNUM Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз (предварительные выборы по отбору кандидатов) «Единой России». Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 28 апреля.

https://www.instagram.com/p/CONmumFBXzG/

Волкова поделилась с подписчиками фото из общественной приемной партии «Единая Россия» в городе Иваново. «Мои хорошие. Я сделала первый шаг», — написала она, сопроводив текст поста тегом #праймериз.

Добавим, что Волкова также опубликовала несколько историй в своём аккаунте, где заполняет какие-то документы. «Нас не догонят», — подписала она фото строчкой из хита группы «Тату».

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