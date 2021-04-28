Курган, , 20:00 — REGNUM В Курганской государственной сельхозакадемии закрываются на 30 суток 12 из 14 корпусов по причине нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

В закрытых зданиях не обеспечена работоспособность пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, при проверке выявлено несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Общая сумма штрафов, наложенных судом сельхозакадемии, составляет 550 тысяч рублей.

«Неприятие администрацией учебного учреждения своевременных мер по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности уже привело к возникновению в 2020 году пожара в здании общежития академии, в результате которого был травмирован человек», — напомнили в ГУ МЧС России по Курганской области.