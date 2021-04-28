28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:58 — REGNUM Решение Конституционного суда России разрешить ответственным органам изымать единственное жильё у должника, согласно нормам Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане обсудили данную тему 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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»Ну всё! Теперь меня выкинут на улицу к чёртовой матери. Нет другого имущества. Только долг и остался в 400 тыс. рублей. Его, может быть, тоже заберут?» — задаётся вопросом Виталий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что их и так незавидное положение усугубиться возможностью потери последнего места жилья, а на их защиту никто уже не встанет. Другие призвали людей не брать кредиты, если существует вероятность, что деньги вернуть не удастся.

Вадим Челак. Иллюстрация к Приключениям Чипполино 1

«Нефиг брать ипотеку и кучу кредитов на всё и сразу, а потом ныть, что денег нет. Сами виноваты», — считает Roma S.

Некоторые комментаторы отметили, что в суде оставили должникам возможность иметь жилплощадь, которая должна быть им выдана согласно площади изъятой квартиры или рыночной стоимостью жилья. Но люди опасаются, что качество этого жилья, скорее всего, учитываться не будет.

«В этом решении КС не прописана обязанность предоставлять жилищную площадь по социальной норме и тем более надлежащего качества. То есть изъять по суду можно — это легко, особенно имея хорошего, дорогого адвоката, но получить взамен что-либо будет крайне сложно. А в случае обычных людей, скажем мелких предпринимателей, которые, как правило, и банкротятся — практически невозможно. Учитывайте, что изъятие жилья — последний шаг взыскания долга, когда уже описано всё, вплоть до мебели», — отметил Дмитрий Б.

Вадим Челак. Иллюстрация к Приключениям Чипполино 2

Часть людей вовсе предположила, что вскоре могут появиться корректировки, согласно которым должник может рассчитывать лишь на самое маленькое жильё, которые оставлено ему якобы из гуманистических целей.

«И вот сейчас пролоббируют, кому надо, интересы свои и узаконят 10 квадратных метров на человека, как якобы достаточные, чтобы не сдохнуть», — предположил Дмитрий Е.

Ряд пользователей решил сослаться на то, что момент для возможности изымать у должников квартиры выбран крайне неудачный, ведь многие люди в России испытывают сложности, связанные с пандемией коронавируса.

«И это вместо того, чтобы людям денег дать в пандемию и с работы не увольнять. Заботливое какое наше государство», — возмущается Вячеслав А.

Нашлись и те, которые оказались уверены, что данная трактовка законодательства со стороны Конституционного суда противоречит принципам социального государства, которое было, к примеру, во времена существования Советского Союза.

«Сладкая» жизнь Цитата из м∕ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР

«При СССР народу жить помогали, хоть какое-то жильё было. Почти каждое предприятие имело общежитие, на крайний случай коммуналки были. Но пришло время капитализма, и народ просто взашей выгоняют на улицу. А потом власть удивляется возросшему беспределу и бандитизму», — написал Юрий Ч.

Напомним, 28 апреля «РИА Новости Недвижимость» опубликовало материал, согласно которому Конституционный суд России разрешил ответственным органам изымать единственное жильё у должника, согласно нормам Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве.