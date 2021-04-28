Москва, , 19:55 — REGNUM В Русской православной церкви 4781 клирик и монашествующий переболели COVID-19. Об этом сообщили 28 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

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«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4781 человек из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 409 клириков приходов Москвы, 3.465 клириков епархий России и 907 клириков и насельников ставропигий», — сообщается в телеграм-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 153 случая смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 153 почивших — 14 клириков приходов Москвы, 115 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 53 клирика и монашествующих Русской православной церкви.