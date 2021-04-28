Москва, , 19:54 — REGNUM На государственные активы Республики Узбекистан, расположенные на территории Российской Федерации, может быть наложен арест в рамках процедуры об обеспечении исковых требований, начатой компанией ООО «Эскалатор». Об этом, как передает ТАСС, говорится в письме компании к послу республики Ботиржону Асадову.

Российское предприятие с 2001 года не может получить средства за поставленное эскалаторное оборудование и выполненные шеф-монтажные работы на сумму более 2,6 млн долларов США.

В 1998 году между «Эскалатором» и Ташкентской дирекцией строящегося метрополитена (с 2016 года ГУП Toshkent Texnotrans Logistik, входит в структуру хокимията) был заключен контракт, обязательства по которому российское предприятие выполнило полностью. Сумма работ, произведенных в рамках документа, составила более девяти млн долларов США. При этом мэрией (хокимият) Ташкента в 2001 году компании «Эскалатор» была выдана гарантия в обеспечение платежей по исполнению контракта. Кроме того, был составлен график погашения задолженности.

Однако с 2001 по 2005 годы была погашена только часть суммы — порядка 6,5 млн долларов США. В 2015 году Хозяйственным судом города Ташкента по указанному делу принято решение об удовлетворении требований компании «Эскалатор» о взыскании у узбекского партнера суммы основного долга в размере 2,6 млн долларов США. В 2018 году во исполнение решения Ташкентского межрайонного экономического суда был выдан исполнительный лист, после чего возбуждено исполнительное производство. Позже было установлено, что ГУП Toshkent Texnotrans Logistik не имеет денежных средств, движимого и недвижимого имущества достаточного для погашения задолженности. В соответствии с законодательством республики, хокимият Ташкента несет субсидиарную ответственность по обязательствам ГУП при недостаточности его имущества.

Компания указывает, что неоднократно обращалась в кабинет министров и прокуратуру Узбекистана, хокимият Ташкента с запросом о содействии в разрешении сложившейся ситуации и получении «Эскалатором» средств. Поскольку проблема до сих пор не решена, российское предприятие, в рамках действующего международного правового поля и международных соглашений, вынуждено обратиться в арбитраж РФ с заявлением об обеспечении исковых требований путем наложения ареста на государственные активы Республики Узбекистан, находящиеся на территории Российской Федерации.