Рим, , 19:54 — REGNUM По данным на вечер среды, 28 апреля, в Италии умерли 120 256 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 344 (днем ранее — на 373), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 385 (днем ранее — на 10 404).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 994 894 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 442 771 человек — на 5378 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 5 475 401 человек, что составляет 9,09% населения Италии.