Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении двух студентов, которых обвинили в попытке сбыта марихуаны. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствием установлено, что осенью 2020 года два 21-летних студента местных вузов договорились с контрагентом о перепродаже марихуаны. По данным следствия, они планировали сбывать наркотики через тайники, передавая информацию клиентам после перевода средств.

В ведомстве сообщают, что фигурантов уголовного дела задержали 10 февраля 2021 года в ходе спецмероприятий возле одного из домов по улице Пушкарева.

Студентам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержаны три человека, которых подозревают в сбыте синтетических наркотиков. В ходе обысков и досмотров изъято около 3 кг наркотиков на 11 млн рублей, что эквивалентно 16 тыс. доз.

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