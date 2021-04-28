28 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:59 — REGNUM Материал газеты «Ведомости» со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков о том, что в России могут вырасти цены на крупы, в том числе на гречку, вызвал возмущение среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Бедность — гораздо ближе Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Никогда такого не было, и вот опять!» — пишет Владимир К.

Многие пользователи отметили, что это уже не первый раз, когда цены на продукты питания в России поднимаются, при этом люди заметили, что роста заработной платы граждан не произошло, что вызывает большие вопросы.

«Цены растут, а зарплаты какими были, такими и остались. Кто виноват в сложившейся ситуации?» — задаётся вопросом Антон Т.

«А когда начнут поднимать зарплаты? Каждый день пишут о росте цен на что-либо. Это что за беспредел такой? Совсем людей хотят без штанов оставить!» — считает Мила М.

Крупы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отметили, что на фоне отсутствия роста доходов их зарплаты, по сути, тают с каждым годом. Они указали на то, что цены в магазинах растут, как и бензин, как и тарифы на услуги ЖКХ.

«А разве зарплаты выросли? Они лет 10 на одном месте. Как был доход около 60 тыс. рублей в 2010 году, так и остался. Получается, я хуже стал жить, причём намного», — предполагает Олег Е.

Часть людей решила вступиться за руководство страны. По их видению, сейчас нет такой страны, которая бы не испытала на себе тяготы испытания пандемией коронавируса. Поэтому нам, судя по всему, следует просто переждать неудачный момент, а затем всё выправится.

«Достали уже с наездами на власть! Сейчас везде плохо из-за пандемии, плюс санкции у нас. Вот цены и растут. Можно подумать, если внезапно поменяется президент, то мы сразу зажжем, как в шоколаде!» — отметила Светлана С.

Ряд пользователей привёл в пример тех, кому ждать и терпеть просто не получится, если цены на товары перейдут красную черту. Люди уверены, что такие важные продовольственные товары, как крупы, не должны становиться причиной окончательного обнищания малоимущих граждан.

Монополия elPadawan

«Офигеть… Бабушки почти все на кашах сидят, да и дети. Опять пострадает простой народ. Ну куда уже поднимать-то?! Гречка и сейчас самая дешёвая 70 рублей стоит. Овсянка тоже. Всё время потихоньку повышается цена. Надбавки-то за детей не все получат!» — указала Мария Б.

Нашлись и те, которые отметили, что неважно, чьи действия послужили причиной роста цен на продукты, важно, чтобы руководство страны взяло всё в свои руки и сделало так, чтобы люди ни в коем случае не начали голодать.

«Время выбрали, конечно, неподходящее. Новый урожай овощей не скоро, старый подорожал раза в два. Основные продукты у пожилых — это хлеб, заморозка, каши. И им не скажешь, мол, иди заработай. Дети? Они растят своих детей. Все выживают, как могут. Пенсия — это коммуналка и дешёвая еда. Молчат, справляются, экономят», — поделилась своими наблюдениями Ева А.

Напомним, 28 апреля газета «Ведомости» опубликовала материал со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков, что в России могут вырасти цены на крупы, в том числе на гречку.