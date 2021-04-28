Москва, , 19:51 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 20 по 26 апреля выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала апреля, по оценке ведомства, достигла 0,6%, а с начала текущего года — 2,7%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали свинина — на 0,9%, куриные яйца — на 0,8%, сосиски и сардельки — на 0,7%, баранина и гречневая крупа — на 0,6%, варёная колбаса — на 0,5%, маргарин — на 0,4%, подсолнечное масло, говядина, мясные консервы, мороженая рыба, карамель — на 0,3%.

Сахар-песок, полукопчёная и варёно-копченая колбаса, пастеризованное молоко, сычужные сыры, хлеб, пшено и шоколадные конфеты подорожали на 0,2%, стерилизованное молоко, сметана, жирный творог, черный чай, пшеничная мука, рис, макаронные изделия, соль, печенье — на 0,1%.

Мясо кур подешевело на 0,1%. Цены на масло сливочное, вермишель и водку не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 0,7%, в том числе на белокочанная капуста стала дороже на 3,6%, огурцы — на 3%, морковь — на 2%, картофель — на 1,5%, лук и яблоки — на 0,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 1%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские прокладки подорожали на 0,4%, бумажные детские подгузники, пелёнки для новорожденных, стиральный порошок, хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага — на 0,3%, зубные щётки, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, туалетное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.