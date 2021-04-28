Вашингтон, , 19:59 — REGNUM В США умер астронавт Майкл Коллинз, участник миссии «Апполон-11» по полету на Луну. Об этом сообщает 28 апреля NPR.

Коллинз скончался в возрасте 90 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщает семья погибшего.

Напомним, 50 лет назад в июле 1969 года американский астронавт Нил Армстронг высадился на Луну, прибыв к естественному спутнику Земли на пилотируемом космическом корабле «Аполлон-11».

В команду «Аполлон-11» также входили пилот Базз Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз.

Во время высадки Армстронга Коллинз находился на окололунной орбите, поддерживая связь с центром.