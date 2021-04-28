Киев, , 19:50 — REGNUM Смена правительством Украины руководства госкомпании компании «Нафтогаз» угрожает перспективам сотрудничества с МВФ, заявила журналистам 28 апреля заместитель председателя партии «Голос», народный депутат Рады Инна Совсун.

Политическая сила считает, что назначение нового руководства состоялось вопреки уставу компании, ведь по законодательству уволить и назначать председателя правления можно только в соответствии с предложениями наблюдательного совета «Нафтогаза».

Совсун отметила, что документ, в котором прописано это решение, выглядит «по меньшей мере странно».

«Кабинет министров указывает на неудовлетворительные показатели «Нафтогаза» за прошлый год. После этого увольняют наблюдательный совет, после этого заново назначают наблюдательный совет, и так же увольняет Коболева и назначает Витренко. Это нарушает устав «Нафтогаза» и нарушает наши обязательства, в частности перед МВФ, по обеспечению независимости компании», — заявила депутат.

ИА REGNUM ранее сообщило, что по решению правительства и.о. главы «Нафтогаза» стал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко, который в последнее время был и.о. министра энергетики Украины. Вместе с тем, в госкомпании считают эту кадровую рокировку «юридической манипуляцией».