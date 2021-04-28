Мадрид, , 19:49 — REGNUM 28 апреля в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» в рамках 33-го тура испанской Примеры 2020/21 по футболу состоится матч «Атлетик» — «Реал Вальядолид». Команды объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Составы команд:

«Атлетик»: Симон, Нуньес, Мартинес, де Маркос, Баленсиага, Морсильо, Лопес, Беренгер, Гарсия, Сансет, Вильалибре.

Запас: Альварес, Весга, Гомес, Н. Уильямс, И. Уильямс, Жокин, Лекуэ, Гарсия, Висенте, Паредес.

«Реал Вальядолид»: Масим, Ямик, Янко, Начо, Фернандес, Плано, Орельяна, Алькараз, сан Эметерио, Вайсман, Андре.

Запас: Македа, Кико, Гонсалес, Гвардиола, Перес, Хервиас, Хименес, Меса, Мичел, Марин, Оласа, Филипе.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро. Помогать испанцу будут Антонио Керезо, Рубен Поррас Рико и Рауль Гонсалес.

До матча «Атлетик» с 41-м очком располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Примеры. «Реал Вальядолид» с 29-ю очками идет восемью строчками ниже в зоне вылета.