Казань, , 19:47 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета. Стороны подписали комплексную программу экономического сотрудничества России и Казахстана в 2021—2025 гг.

Встреча глав правительств двух стран прошла в дружеской манере, Мишустин и Мамин отметили большие успехи в восстановлении торгового оборота России и Казахстана, совместной борьбе с последствиями пандемии коронавируса и других сферах. После встречи была проведена церемония подписания документов, в ходе которой в присутствии глав правительств помимо комплексной программы экономического сотрудничества были подписаны еще 6 соглашений и меморандумов между различными российскими и казахстанскими структурами в сфере развития инвестиций, переработки нефтепродуктов и геологоразведки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед встречей с Аскаром Маминым Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.