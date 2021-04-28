Копенгаген, , 19:44 — REGNUM Состоялся анонс пошаговой ролевой игры Expeditions: Rome. Дебютный трейлер проекта был опубликован 28 апреля на YouTube-канале компании THQ Nordic.

В Expeditions: Rome геймерам предстоит создать собственного персонажа-легата и отправиться в путешествие, завоёвывая чужие земли и распутывая политические интриги. Сообщается, что игроки смогут влиять на судьбу Древнего Рима и народов, проживающих на его территории.

Релиз Expeditions: Rome ожидается до конца 2021 года. Игра будет доступна на PC.

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