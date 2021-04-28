Варшава, , 19:41 — REGNUM Флаг Польши убрала со стола польская участница чемпионата мира по шашкам среди женщин Наталья Садовская — в знак солидарности с российской участницей Тамарой Тансыккужиной.

На встрече за шашечным столом 28 апреля Садовская убрала флаг Польши, поскольку накануне, 27 апреля, прямо во время игры со стола были убраны российские атрибуты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальный инцидент произошёл по приказу WADA, причём президент польской Федерации шашек Дамиан Решка уже принёс России свои извинения.

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