Москва, , 19:45 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 28 апреля, что рэп и хип-хоп его «не цепляют». Пользователи Сети активно обсуждают его высказывание.

«Зацепа нет, но вы держитесь», — вспомнил другое высказывание Медведева пользователь «ВКонтакте» Егор Острослов.

«Очень ценная информация от зампредседателя совета безопасности», — пишет пользователь Twitter Егор Максимов.

«Хоть в одном сошлось, т.к. это не музыка и тем более не вокал. Идиотизм и его прививка молодежи!» — поддержал слова Медведева пользователь Twitter Александр.

«Послушал бы 2pac, Eminem и прочих, поменял бы мнение», — считает пользователь «ВКонтакте» Святослав Коваленко.

Ранее в ходе прямого эфира «VKLive» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своих предпочтениях в музыке. «Я, наверное, разочарую многих, но ни рэп, ни хип-хоп меня не цепляет. Наверное, это связано с какими-то поколенческими проблемами», — поделился он.

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