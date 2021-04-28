Киев, , 19:40 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что в Верховной раде может быть создано межфракционное объединение под его проекты.

Об этом он сообщил сегодня, 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Саакашвили заявил, что в Верховной раде собрано 50 подписей за созданиемежфракционного объединения под названием «Простые решения и результаты». По его словам, задача данного объединения — совместная работа над законами, которые готовит общественная организация политика. Экс-губернатор заявил, что в объединение вошло очень много достойных депутатов из «Слуги народа», «Голоса» и «Батькивщины», но не стал конкретизировать, кто именно.

Отметим, что буквально в середине апреля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил за то, чтобы общественная организация Саакашвили имела представительство в парламенте. Арахамия отметил, что большинство инициатив организации касается изменения законодательства, именно поэтому им нужно теснее работать Радой. После заявления соратника Зеленского Саакащшвили вступил в публичную перепалку с министром финансов Украины Сергеем Марченко, заявив, что тот «дешёвая козявка и ничтожество».