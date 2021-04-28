Киев, , 19:37 — REGNUM Улучшенная PC-версия игры Metro Exodus выйдет 6 мая 2021 года. Об этом 28 апреля на своём сайте сообщили разработчики из студии 4A Games.

Обладатели оригинальной игры в сервисах Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store получат улучшенную версию бесплатно. Разработчики отмечают, что она будет запускаться только на оборудовании, поддерживающем трассировку лучей.

Напомним, релиз Metro Exodus состоялся в феврале 2019 года. Игра была тепло принята как геймерами, так и критиками.

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