Нарьян-Мар, , 19:33 — REGNUM С начала года бригады скорой помощи в Ненецком автономном округе совершили более четырех тысяч выездов по вызову, более 900 из них — к детям. Об этом со ссылкой на окружную больницу корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Первое место по количеству вызовов занимают заболевания органов кровообращения. В период смены климатических сезонов наряду с ними обостряются заболевания органов дыхания. На следующем месте стоят заболевания желудочно-кишечного тракта, травмы и неврологическая патология.

По данным администрации, в настоящее время в отделении скорой помощи наблюдается кадровый дефицит: требуются два врача и одна медицинская сестра по приёмам вызовов.