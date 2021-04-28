Анкара, , 19:32 — REGNUM Контракт на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подписан сегодня, 28 апреля, сообщает Reuters.

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По словам турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи, вакцина начнёт поступать в Турцию в следующем месяце, а полностью этот контракт будет реализован в течение полугода.

Добавим, что «Спутник V» сейчас проходит одобрение фармрегулятора Турции.

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